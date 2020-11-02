В России появятся цифровые двойники документов

В следующем году в России может стартовать проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов. Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году», – сказал Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает РИА «Новости».

Он отметил, что технология была отработана в период первой волны пандемии коронавируса на примере цифровых пропусков с QR-кодом. «Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка и все хорошо», – глава Минцифры.

По его словам, по такому же принципу можно создать цифровые двойники таких документов, как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, охотничий билет и других. «Я думаю, это будет очень удобно для наших граждан, которые дополнительно получат еще электронную подпись», – отметил он.

Он добавил, что также планируется централизованно выдать россиянам электронные подписи. «Сейчас электронная подпись стоит денег – от 1 тыс. рублей, действует она год, и понятно, что гражданину нет никакого стимула идти ее получать. Мы централизованно отдадим всем гражданам электронную подпись и, соответственно, они все смогут стать полноценными участниками системы электронных коммуникаций, взаимодействия с бизнесом, между собой, смогут любой документ подписывать», – добавил Шадаев.

Напомним, Минкомсвязь сообщила, что на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года будет проводится эксперимент по использованию мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. По словам Шадаева, нет задачи, чтобы мобильный паспорт заменил собой бумажный паспорт. Он также заверил, что мобильное приложение для электронного паспорта будет полностью безопасным.