Россиян заверили в безопасности данных при использовании цифрового паспорта

Мобильное приложение для электронного паспорта будет полностью безопасным, данные россиян в нем храниться не будут, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе конференции «ЦИПР Дома».

«В моем понимании то решение, которое мы сейчас рассматриваем вместе с Москвой, вместе с другими коллегами – там особенных проблем с безопасностью нет, потому что там QR-код генерится. И по QR-кодам вам дается временная ссылка к учетной записи ЕСИА, которая открывается онлайн, которая доступна несколько секунд и позволяет просто ваши данные посмотреть в специализированном приложении или получить их через специализированное API. В самом приложении [цифрового паспорта] ваши данные не хранятся, в приложении вы просто генерите QR-код, который позволяет любому обратиться в публичную часть вашей учетной записи на Госуслугах и получить вашу фотографию и возраст, если вы покупаете алкоголь», – приводит слова министра ТАСС.

Шадаев добавил, что власти не будут компенсировать операторам расходы по предоставлению бесплатного доступа к ряду социально значимых интернет-ресурсов при расширении программы на мобильную связь.



«Мы планируем расширить социальный интернет на мобильную связь. Субсидировать точно не будем», – сказал он.

Напомним, Минкомсвязь сообщила, что на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года будет проводится эксперимент по использованию мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. По словам Шадаева, нет задачи, чтобы мобильный паспорт заменил собой бумажный паспорт.