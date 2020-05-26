Глава Минкомсвязи назвал цель электронного паспорта

Цели заменить бумажный паспорт мобильным приложением, которое будет использоваться в рамках эксперимента в Москве вместо бумажного документа, нет, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Нет задачи, чтобы мобильный паспорт заменил собой бумажный паспорт. Но чтобы граждане могли пользоваться телефоном вместо паспорта. Паспорт чаще всего используют в бытовых ситуациях – например, для оформления скидочной карты и т. д. Паспорт как таковой используется редко. В 9 случаях из 10 мобильный паспорт может заменить бумажный паспорт», – сказал министр в ходе онлайн-сессии конференции «ЦИПР Дома», передает ТАСС.

Ранее Минкомсвязь сообщила, что на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года будет проводится эксперимент по использованию мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Граждане после активации приложения в пилотных отделениях МФЦ смогут использовать QR-код для получения отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

Ранее Шадаев предлагал провести цифровизацию госуслуг, в том числе заменить обычные паспорта на цифровой ID и использование биометрии.