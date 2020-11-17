Экипаж МКС установил заплатку на трещину в российском модуле

Российские космонавты на МКС установили новую заплатку на трещине в модуле «Звезда», предполагается, что это окончательно устранит утечку воздуха, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле «Звезда», – цитирует сообщение Роскосмоса ТАСС.

В госкорпорации добавили, что в скором времени там проведут замеры уровня атмосферы. «На основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить», – пояснили там.

Ранее на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин.

Позднее из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, стало известно, что трещина на МКС составляет примерно 4,5 сантиметра в длину. При прошлых измерениях ее размер был 2,7 см. Изменения космонавты объяснили отличающимися «условиями видимости трещины».

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что трещина, которая является причиной утечки воздуха на МКС, находится в труднодоступном месте, космонавты сначала увидели только ее кусочек, затем полностью, поэтому и показания по измерениям отличаются.

Позднее экипаж МКС нашел царапину на корпусе российского модуля «Звезда» рядом с трещиной, ставшей причиной утечки воздуха.