На МКС сработал датчик дыма В российском модуле на МКС нашли возможные места утечки воздуха 7 октября 2020, 01:18 Текст: Антон Антонов

В модуле «Звезда» на МКС найдены два возможных места утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей. Переговоры транслирует НАСА, передает РИА «Новости». Специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам, что «есть две предполагаемые зоны». Предлагается за «сегодняшние ночные съемки» камерами GoPro указанные зоны «посмотреть с пристрастием». Одна из зон находится у аппаратуры широкополосной системы связи, другая – в районе трубопроводов. Отмечается, что первую зону определили по движению пылинок, зафиксированных камерой GoPro. Напомним, утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода.

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