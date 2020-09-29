Величина утечки воздуха на МКС оказалась выше допустимой

Утечка воздуха за борт МКС, обнаруженная в российском модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, поэтому может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Эти утечки – это нормально, <...> они предсказуемы. Другое дело, что [то, что] у нас происходит сейчас, – это больше, чем нормативная утечка. И, естественно, если она будет сохраняться длительное время, это потребует доставки дополнительного воздуха на станцию», – сказал Крикалев в эфире «Россия-24».

По его словам, местом утечки, скорее всего, является один из вакуумных клапанов. При этом Крикалев добавил, что точное место утечки еще предстоит найти.

Также он подчеркнул, что утечку возможно не удастся устранить завтра, поскольку в служебном модуле достаточно много запанельного пространства между панелями.

«Там прилично грузов. Если придется открывать все панели и вытаскивать грузы, это может занять некоторое время», – добавил он.

Напомним, 26 сентября экипаж МКС изолировался в российском сегменте станции для поиска места утечки воздуха.

Местно утечки не могли обнаружить несколько дней.

Сообщалось, что утечка могла начаться из-за попадания микрометеорита в обшивку одного из американских модулей. Также высказывались предположения, что утечка могла происходить во время включения американской служебной аппаратуры. В Роскосмосе сообщили, что утечка воздуха не угрожает экипажу МКС.