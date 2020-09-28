Утечку воздуха на МКС связали с американской аппаратурой

Делать выводы о месте утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) пока рано, она может происходить во время включения американской служебной аппаратуры, сообщил источник в Главной оперативной группе управления российского сегмента МКС.

«Делать какие-либо выводы о месте утечки и объеме утечки преждевременно и некорректно в связи с тем, что контроль давления в американском сегменте проходил при выключенной служебной аппаратуре и аппаратуре полезной нагрузки», – сообщил источник ТАСС. По словам источника, утечка «может возникать при включении этой аппаратуры».

Напомним, 26 сентября экипаж МКС изолировался в российском сегменте станции для поиска места утечки воздуха. Завершение изоляции запланировано на понедельник. Утечка могла начаться из-за попадания микрометеорита в обшивку одного из американских модулей.

На МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее в понедельник источник в космической отрасли сообщил, что скорость утечки воздуха на Международной космической станции за последние месяцы возросла в пять раз, это потребовало дважды изолировать экипаж в российском сегменте МКС.

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