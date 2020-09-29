Утечка воздуха на МКС произошла в российском модуле

Утечка воздуха, обнаруженная в российском модуле «Звезда», не угрожает экипажу Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе. В госкорпорации добавили, что МКС может продолжать полет в пилотируемом режиме.

В Роскосмосе сообщили, что за восемь часов давление атмосферы МКС снизилось на 1 мм ртутного столба. «Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

«После проведенного анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС было установлено, что данное место находится в служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура», – сказали в госкорпорации.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящий момент негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля. «Осуществляется поиск конкретного места возможной утечки», – добавили в Роскосмосе.

Герметичность российского модуля «Звезда» МКС, в котором обнаружена утечка воздуха, будет восстановлена в ближайшие дни, добавили там.

Напомним, 26 сентября экипаж МКС изолировался в российском сегменте станции для поиска места утечки воздуха.

Местно утечки не могли обнаружить несколько дней. Сообщалось, что утечка могла начаться из-за попадания микрометеорита в обшивку одного из американских модулей. Также высказывались предположения, что утечка могла происходить во время включения американской служебной аппаратуры.