Эксперт объяснил рост трещины на МКС в полтора раза

Из-за того, что трещина, которая является причиной утечки воздуха на МКС, находится в труднодоступном месте, космонавты сначала увидели только ее кусочек, затем полностью, поэтому и показания по измерениям отличаются, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, стало известно, что трещина на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», которая является причиной утечки воздуха, составляет примерно 4,5 сантиметра в длину. При прошлых измерениях ее размер был 2,7 см. Изменения космонавты объяснили отличающимися «условиями видимости трещины».

«Космонавты же правы, там действительно трудно разглядеть что к чему. Трещина скрытая, поэтому один раз увидели только ее кусочек, а второй раз полностью. Тут проблема в том, что до нее очень трудно добраться, иначе бы с ней уже давно бы покончили», – говорит Моисеев.

Он рассказывает, что не исключено, что данная трещина со временем расползается (увеличивается), но, скорее всего, это не относится к данному случаю.

«Если бы она действительно расползалась, то мы бы, вероятно, это быстро заметили, сейчас бы только об этом и говорили. А в этой ситуации космонавты явно правы, что из-за разглядывания ее с разных сторон, получаются отличающиеся измерения. Да и опасности какой-то особой я в этом не вижу», – считает собеседник.

Эксперт подчеркивает, что главное, что трещину нашли, поэтому сейчас остается только задача справиться с текущей неприятностью любым из возможных способов. Он также добавил, что ее размер не делает ситуацию более опасной.

«Если бы это было доступно, как в прошлый раз, когда просверленное отверстие было в прямой видимости, то от нее бы избавились мгновенно (атмосфера просто прижала бы любую резинку, и дырка заткнулась бы напрочь). Но вообще в таких случаях трещины заклеивают: наполнителем, тканью и клеем вперемешку, чтобы прочнее было», – подытожил Моисеев.

Ранее на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин.