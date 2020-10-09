Скотч не помог устранить утечку воздуха в российском модуле МКС

Заклейка скотчем района стыковочного узла в «протекающем» отсеке российского модуля «Звезда» не устранила утечку воздуха на Международной космической станции, давление в отсеке продолжает снижаться, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

В четверг подмосковный центр управления полетами попросил российского космонавта Ивана Вагнера «максимально заклеить скотчем» район стыковочного узла. В промежуточной камере «Звезды», где выявлена утечка воздуха, имеется стыковочный узел МКС, к которому причаливают пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс», передает РИА «Новости».

Утром в пятницу Вагнер открыл люк в «протекающий» отсек и сообщил специалисту центра, что давление в нем составляло 715 миллиметров ртутного столба. Вчера перед закрытием люка было 732 миллиметра.

Вагнер отметил, что это не последние значения давления в отсеке, так как камера, которая снимала показания мановакуумметра, преждевременно отключилась из-за неплотной подстыковки кабеля переносного аккумулятора.

Ранее сообщалось, что в модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам, что «есть две предполагаемые зоны». Одна из зон находится у аппаратуры широкополосной системы связи, другая – в районе трубопроводов.

Напомним, утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода.

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