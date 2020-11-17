Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Грузию с двухдневным визитом, он проведет встречи высокого уровня в среду утром.

В аэропорту Помпео встретили глава МИД Давид Залкалиани, посол США в Грузии Келли Дегнан и грузинский посол в США Давид Бакрадзе. Он встретится с премьер-министром, президентом, членами НПО и патриархом Грузии. МИД Грузии надеется, что визит госсекретаря углубит двусторонние стратегические отношения, передает РИА «Новости».

На прилегающей к аэропорту трассе в ряд стоят несколько членов оппозиционных партий с плакатами. Оппозиционные силы не признают итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. Данной акцией они хотят донести свой посыл до американского гостя. В программе госсекретаря нет встреч с грузинской оппозицией.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что грузинская оппозиция встретит госсекретаря США, прибывающего в Тбилиси 17-18 ноября, акциями протеста из-за «фальсифицированных выборов в парламент Грузии 31 октября», которые международная общественность уже признала конкурентными и свободными.

Сообщалось, что Помпео поведет речь об усилении военного присутствия США в стране вплоть до создания военной базы.