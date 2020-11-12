СМИ: Помпео в Тбилиси анонсирует военную базу США

Госсекретарь США Майк Помпео, который посетит Грузию 17-18 ноября, поведет речь об усилении военного присутствия США в стране вплоть до создания военной базы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Тбилисская газета «Резонанси» напоминает, что в ходе визита, который станет частью турне госсекретаря по семи странам, состоятся встречи с президентом Грузии, премьер-министром, главой МИД и патриархом Илией Вторым.

«Этот визит станет ответом на радикальное нарушение баланса сил в регионе после завершения войны Азербайджана и Армении, – заявил аналитик Гия Хухашвили. – Америка увидела, что может остаться вне игры, и начала действия на единственном сохранившемся направлении – грузинском».

«Высока вероятность того, что будет ускорена интеграция Грузии в евроатлантическое пространство. Не исключена фиксация американского военного контингента в Грузии вплоть до анонсирования военной базы США здесь», – сказал он.

Эксперт Корнелий Какачия заявил газете, что «Грузия должна стать частью повестки дня внешней политики США. Джозеф Байден хорошо знает Грузию и в целом постсоветское пространство. Могут быть сделаны особые шаги для поддержки Грузии в плане ее интеграции в НАТО».

США еще со времен экс-президента Эдуарда Шеварднадзе готовят в Грузии военных. Нынешние власти страны активизировали военно-политические связи с Америкой, которая присылает в Грузию инструкторов для подготовки армии. Грузия закупает в США вооружение, в частности противотанковые комплексы «Джавелин».