Грузинская оппозиция решила встретить Помпео акциями протеста

Грузинская оппозиция встретит госсекретаря США Майка Помпео, прибывающего в Тбилиси 17-18 ноября, акциями протеста из-за «фальсифицированных выборов в парламент Грузии 31 октября», которые международная общественность уже признала конкурентными и свободными, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Один из лидеров «Европейской Грузии», уже отбывший срок за многомиллионные растраты бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава заявил в пятницу после консультаций оппозиционного спектра, что сторонники оппозиции «выйдут на улицы и проспекты с плакатами и стикерами, соблюдая при этом социальную дистанцию».

«Будет написано, что у нас украли выборы», – сказал он.

Экс-градоначальник также сообщил, что у демонстрантов будут американские флаги.

Правящая «Грузинская мечта» получила 48%, оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» – 27. Кроме того, еще семь оппозиционных партий преодолели однопроцентный барьер, но пока все они отказываются признавать итоги голосования, проводят митинги, а также пытались штурмовать ЦИК, но были разогнаны полицией. Иностранные дипломаты пытаются организовать диалог между властями Грузии и оппозицией.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео, который посетит Грузию 17-18 ноября, поведет речь об усилении военного присутствия США в стране вплоть до создания военной базы.