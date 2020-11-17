Названы пять неожиданных симптомов рака легких

Специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких, сообщает Express.

Онкологи заметили, что помимо классических признаков, к которым относятся постоянный кашель, одышка и чувство усталости, следует обратить внимание на внезапную существенную потерю веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки, передает РИА «Новости».

Кроме того, одним из малозаметных симптомов является увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. По мнению медиков, причиной такого проявления становится снижение количества кислорода в крови, что часто свидетельствует о заболевании легких или сердца.

Онкологи призвали немедленно обратиться к врачу следует при нехарактерном ранее отеке лица, поскольку он может быть связан с распространением рака легкого на близлежащие лимфатические узлы или обструкцией верхней полой вены, вызванной давлением опухоли.

Помимо прочего, специалисты советуют пройти обследование при возникновении боли в спине и плечах. Поскольку принято считать, что заболевания легких вызывают боль в основном в грудной клетке, данный симптом является одним из самых неожиданных для пациентов.

Ранее сообщалось, что ученые из США и Китая разработали метод, позволяющий по анализу крови обнаружить пять форм рака за четыре года до того, как появятся первые признаки, которые фиксируют современные методы диагностики.

Напомним, ученые из Орегонского университета науки и здоровья изобрели препарат, блокирующий распространение рака молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.

Кроме того, ученые из Стэнфордского университета закончили две первые фазы клинических испытаний нового метода вакцинации от неизлечимой мантийноклеточной лимфомы.