Вакцина против одного из видов рака прошла первые клинические испытания

Ученые из Стэнфордского университета закончили две первые фазы клинических испытаний нового метода вакцинации от неизлечимой мантийноклеточной лимфомы. Вакцина создана на основе собственных опухолевых клеток пациента. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.

Американские биологи из Стэнфордского университета разработали вакцину против рецидивов мантийноклеточной лимфомы на основе опухолевых клеток самого пациента, и ранее уже опробовали ее на мышах. Сообщается, что на данный момент вакцина успешно прошла фазы I/II клинических испытаний, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в ходе исследования 47 пациентов с МКЛ, которые достигли ремиссии после стандартного комплекса иммунотерапии и химиотерапии, были вакцинированы собственными опухолевыми клетками, нагруженными олигонуклеотидами CpG – короткими фрагментами ДНК, которые имитируют бактериальную ДНК и могут вызывать иммунный ответ.

После этого иммунные клетки пациентов собирали и сохраняли, в то время как пациенты получали трансплантат стволовых клеток. И, наконец, на заключительном этапе иммунные клетки переносили обратно пациентам.

Схема вакцинации оказалась безопасной и не вызывала побочных эффектов, кроме тех, которые обычно связаны с трансплантацией стволовых клеток. Результаты показали, что разработанная учеными вакцина способна побудить иммунную систему организма атаковать любые опухолевые клетки, которые могут вызвать рецидив заболевания.

Согласно наблюдениям исследователей, в течение следующего года после вакцинации у 89% наблюдаемых отсутствовали минимальные остаточные маркеры МКЛ. Это значит, что их кровь содержала слишком мало раковых клеток, чтобы образовать новые опухоли.

В это время у 40% пациентов образовались иммунные клетки, способные непосредственно атаковать и убивать раковые клетки. Эти пациенты оказались особенно хорошо защищены от рецидивов заболевания, даже если в их опухолях присутствовали генетические мутации, связанные с плохим прогнозом.

«В целом, наши данные показывают, что CpG-активированная цельноклеточная вакцинация против опухолей с последующим адоптивным переносом вакцинированных иммунных клеток осуществима, безопасна и может вызывать иммунные ответы, которые показывают превосходный клинический результат», – приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Рональда Леви.

В настоящее время исследователи рассматривают пути дальнейшего улучшения иммунного ответа на вакцинацию опухолевыми клетками.

Годом ранее команда ученых из Тель-Авивского университета разработала нановакцину против меланомы – злокачественной опухоли кожи. Препарат успешно прошел испытания.

Кроме того, учеными был найден способ блокировки четырех видов рака.