Ученые успешно испытали вакцину от меланомы

Команда ученых из Тель-Авивского университета разработала нановакцину против меланомы – злокачественной опухоли кожи. Препарат успешно прошел испытания.

Меланома развивается в клетках кожи, которые производят меланин – кожный пигмент. Недавно исследователи сообщили, что разработали вакцину, способную побороть это заболевание, передает «Ридус».

Отмечается, что меланома быстро развивается, и многие пациенты умирают, не дождавшись лечения.

Изучением этой болезни занимаются уже не первый год, и известно, что опухоль использует особые механизмы, помогающие ей избежать блокировку иммунной системы, которая ее не может обнаружить.

Вакцину от меланомы уже испытали на лабораторных мышах. Ученые рассказали, что их исследование показывает: можно создать эффективную нановакцину против меланомы и повысить чувствительность иммунной системы к иммунотерапии.

«Мы использовали мельчайшие частицы размером около 170 нм, внутри которых поместилось два пептида, раскрывающихся в клетках меланомы», – рассказал один из исследователей.

Отмечается, что вакцина обладает профилактическим действием и может не только вылечить меланому на ранних сроках, но и препятствовать ее возникновению.

В рамках эксперимента вакцину ввели здоровым мышам, после чего через несколько дней им внедрили клетки меланомы. Животные успешно избавились от развивающейся опухоли.

Второй группе мышей, у которых опухоль была первой стадии, ввели вакцину позднее, но она также успешно справилась с задачей: препарат задержал распространение заболевания и значительно увеличил продолжительность жизни всех животных.

«Мы считаем, что концепция нашей вакцины также может быть пригодна в борьбе с другими видами рака», – заключили ученые.

Ранее был найден способ блокировки четырех видов рака.