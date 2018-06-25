Найден способ блокировки четырех видов рака

Ученые из Орегонского университета науки и здоровья изобрели препарат, блокирующий распространение рака молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких, сообщили СМИ.

Как пишет журнал Nature Communications, препарат под названием KBU2046 протестировали на мышах, передает РИА «Новости». В результате применения препарат подавил метастазы и уменьшил разрушение кости. Кроме того, исследователи добились минимизации побочных эффектов и токсичности.

По словам руководителя исследования доктора Раймонда Бергана, принцип работы препарата заключается в изменении фосфорилирования белка HSP90.

«Лекарство работает таким образом, что, связываясь с протеином, оно останавливает движения клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок», – рассказал ученый.

Напомним, в августе 2017 года в пресс-службе Национальных институтов здравоохранения сообщили, что американским ученым удалось выявить гены раковых клеток, которые можно использовать при проведении иммунотерапии для уничтожения опухолей.