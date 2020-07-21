Создан тест для выявления рака за четыре года до его проявления

Ученые из США и Китая разработали метод, позволяющий по анализу крови обнаружить пять форм рака за четыре года до того, как появятся первые признаки, которые фиксируют современные методы диагностики, сообщает журнал Nature Communications.

Тест, получивший название PanSeer, эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак, передает РИА «Новости».

Уточняется, что образцы крови для изучения собирались в рамках исследования, проводимого Университетом Фудань в Китае в период с 2007 по 2017 год.

Уникальность исследования заключалась в том, что у ученых был доступ к крови онкологических больных, взятой задолго до того, как у них был диагностирован рак традиционными методами.

Так, исследователи смогли изучить образцы как здоровых, так и больных людей из одной и той же когорты. Они выполнили анализ образцов плазмы от 605 бессимптомных лиц, у 191 из которых позднее был диагностирован рак, 223 образцов от больных раком с подтвержденным диагнозом, а также 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани.

Это позволило ученым определить в крови маркеры раннего развития рака и разработать на их основе тест. В итоге новый метод выявил рак в 91% случаев у людей, у которых не было симптомов, когда брался анализ крови, а диагноз был поставлен только спустя один-четыре года. С вероятностью 95% тест определил отсутствие рака. Для пациентов, у которых рак уже был диагностирован на момент взятия крови, вероятность выявления по ранним маркерам составила 88%.

«Конечная цель – использовать тест для регулярных анализов крови во время ежегодных медицинских осмотров. Ближайшая цель – проверить людей с более высоким риском на основе семейной истории, возраста или других факторов», – приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов статьи, профессора и заведующего кафедрой биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего Кунь Чжана.

Исследователи подчеркивают, что анализ PanSeer не предсказывает, у кого может развиться рак, а у кого нет. Он выявляет пациентов, у которых уже есть раковые образования, но они остаются бессимптомными для современных методов обнаружения.

Напомним, ученые из Орегонского университета науки и здоровья изобрели препарат, блокирующий распространение рака молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.

Кроме того, ученые из Стэнфордского университета закончили две первые фазы клинических испытаний нового метода вакцинации от неизлечимой мантийноклеточной лимфомы.