Россиянам пообещали бесплатную вакцинацию от коронавируса

Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет бесплатной для всех россиян, заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

«Вся вакцина, которая производится в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, она будет бесплатна для граждан России, и ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи», – сказал Максютов на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке», передает ТАСС.

Он также сообщил, что центр «Вектор» 16 ноября получил разрешение на проведение исследований «ЭпиВакКорона» на людях старше 60 лет, передает РИА «Новости».

«(Исследование) на детях в возрасте 14-17 лет на 100 добровольцах. Данное исследование, мы планируем к ним приступить в декабре этого года», – добавил Максютов.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.