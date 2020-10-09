Песков заявил об отсутствии планов у Путина встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении

Встреча российского лидера Владимира Путина с главами МИД Армении и Азербайджана по итогам их консультаций по Нагорному Карабаху в Москве на данный момент не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент предполагается работа именно на уровне министров иностранных дел», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном 12 октября. Однако позже стало известно, что Мнацаканян планирует прилететь в Москву в пятницу во второй половине дня. Власти Армении и Азербайджана подтвердили готовность к консультациям в Москве.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин продолжит диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но встреча с прибывающим в Москву главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном не планируется.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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