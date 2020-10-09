Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Москве

Власти Армении и Азербайджана подтвердили готовность к консультациям в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян планирует прилететь в Москву в пятницу во второй половине дня для участия в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе.

Накануне президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин продолжит диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но встреча с прибывающим в Москву главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном не планируется.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД