Кремль прокомментировал возможность встречи Путина и главой МИД Армении

Президент России Владимир Путин продолжит диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, встреча с прибывающим в Москву главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ну, в настоящий момент нет. Вы знаете, что у него (Мнацаканяна) плотный диалог с российским коллегой Лавровым. Вы знаете, что Путин поддерживает регулярный телефонный разговор с Пашиняном. Этот диалог будет продолжаться. Поэтому в данный момент в графике такого нет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном 12 октября.

Кроме того, Песков указал, что Россия для урегулирования в Нагорном Карабахе ведет диалог на самых разных уровнях, включая высший, но речи о встрече глав России, Армении и Азербайджана пока не идет.

«Любые контакты которые могут помочь урегулировать ситуацию и вывести ее из фазы прямого вооруженного столкновения, могут только приветствоваться. Сейчас, в настоящий момент, речь о такой встречи не идет», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможности трехсторонней встречи глав России, Армении и Азербайджана.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.