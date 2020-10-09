Эксперт объяснил деполитизацию Нобелевской премии мира

«Трудно критиковать присуждение Нобелевской премии Всемирной продовольственной программе ООН. Они находятся на стороне борьбы с голодом и недоеданием, это благородная большая цель», – сказал газете ВЗГЛЯД программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

«С учетом того, что сейчас международная обстановка очень политизирована, Нобелевский комитет решил не ввязываться в политические игры и присудить премию организации, которая действительно делает многое для решения гуманитарных проблем», – считает Тимофеев.

По мнению эксперта, Всемирная продовольственная программа ООН «действительно важна и необходима, она является результатом многосторонней дипломатии». Поэтому объявление лауреатом Нобелевской премии мира именно этой организации «не является конфликтным».

В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал решение Нобелевского комитета «стерильным» и таким, с которым «спорить невозможно». «Лезть в активную политику Нобелевский комитет явно уже опасается. Хватило Обамы. Теперь поскучнее и побюрократичнее стараются», – отметил Лукьянов.

Ранее стало известно о том, что лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН. Премия присуждена за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов», говорится в сообщении Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук в Twitter.

Всемирная продовольственная программа – крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания. ВПП основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Ей поручено оказывать помощь неимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой. Она использует продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию.

Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования в области гепатита С.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Роджер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр.

Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме, в день смерти предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Из-за пандемии коронавируса церемонию планируют проводить в онлайн-режиме.