Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Фото: NielsDK/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН. Премия присуждена за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов», говорится в сообщении Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук в Twitter. Всемирная продовольственная программа – крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания. ВПП основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Ей поручено оказывать помощь неимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой. Она использует продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию. BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020 Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». В соответствии с последней волей ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло, передает ТАСС. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах. В этом году на премию мира претендовали 211 человек и 107 организаций, а общее количество кандидатов составило 318, это число – одно из самых больших в истории награды (на четвертом месте). Рекорд пока принадлежит 2016 году, когда кандидатов было 376. Норвежский Институт исследования проблем мира, который каждый год составляет список возможных претендентов, предполагал, что в этом году награда будет присуждена неправительственной организации Комитету защиты журналистов, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. По мнению института, выбор в пользу этого объединения стал бы «сигналом международному сообществу о крайней важности журналистики и свободы слова». В список института также входили Алексей Навальный, символ антиправительственных протестов в Судане в 2019 году Алаа Салах, общественный деятель из Китая, защитник прав уйгуров Ильхам Тохти, активист из Гонконга Натан Лау. Букмекерские интернет-сайты, в свою очередь, принимали ставки на имена лауреатов. На верхних строчках были: Всемирная организация здравоохранения, шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, президент США Дональд Трамп, общественная организация «Репортеры без границ», движение Black lives matter, вождь амазонских индейцев каяпо Раони Метуктире. Вручение премии состоится в Осло 10 декабря – в годовщину смерти Нобеля. В этом году из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли из ратуши Осло в университет. Одной из причин стало то, что в соседней Швеции, где будут вручены остальные Нобелевские премии, церемонию в этом году тоже значительно урезали – она будет проходить онлайн. Второй причиной переноса является то, что при текущих ограничениях в ратуше Осло могло собраться только 200 человек, когда как зал там вмещает тысячу. Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования в области гепатита С. Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Роджер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр. Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома. Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме, в день смерти предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Из-за пандемии коронавируса церемонию планируют проводить в онлайн-режиме. Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

