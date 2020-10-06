В Минздраве объяснили значение Нобелевской премии по медицине Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 6 октября 2020, 13:27

Фото: The Nobel Prize/Twitter

Текст: Алексей Дегтярев

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Рождер Пенроуз. О присуждении им Нобелевской премии объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук во вторник, передает РИА «Новости». Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики» Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр. Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме, в день смерти предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Из-за пандемии коронавируса церемонию планируют проводить в онлайн-режиме. Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону. В Минздраве России комментировали присуждение этой премии.

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