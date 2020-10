Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине 5 октября 2020, 12:43

Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону. Ученые стали лауреатами за исследование вируса гепатита C, говорится в сообщении Нобелевского комитета Каролинского института Стокгольма в Twitter. «Нобелевская премия этого года присуждена трем ученым, которые внесли решающий вклад в борьбе с гепатитом, передающимся через кровь, одной из самых главных глобальных проблем здравоохранения. Болезнь вызывает хронические повреждения и цирроз печени», – пояснил комитет, передает ТАСС. BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020 «Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней», – сообщил Нобелевский комитет, передает РИА «Новости». Ежегодно в мире 70 млн людей заболевают гепатитом С, а тысячи умирают от этой болезни. Традиционная ежегодная Нобелевская неделя открылась в столице Швеции Стокгольме в понедельник с церемонии объявления лауреатов в области физиологии или медицины. Во вторник мир узнает новых нобелиатов по физике, а в среду – по химии. В четверг огласят, кто получил премию по литературе. В пятницу Нобелевский комитет в Осло расскажет, кто оказался достойным премии мира. Наконец, 12 октября пройдет объявление имен лауреатов премии памяти Альфреда Нобеля по экономике, передает РИА «Новости». В этом году Нобелевские премии ожидали новшества. Так, в сентябре было объявлено, что сумма премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 млн шведских крон (около 1 млн долларов) за каждую. Дело в том, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 млрд крон (с 300 до 460 млн долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий. В то же время в 2020 году из-за коронавируса была отменена традиционная торжественная церемония награждения лауреатов в Стокгольме. Из года в год 10 декабря они получали медаль и диплом лауреата из рук короля Швеции в стокгольмской филармонии и потом отмечали это на банкете в местной ратуше. В этот раз будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали.

