Церемонию вручения Нобелевских премий отменили

Традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме отменили из-за пандемии коронавируса, сообщил Нобелевский комитет.

«Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали», – передает заявление организации РИА «Новости».

Церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля Швеции.

Ранее сообщалось, что церемонию вручения Нобелевской премии мира, которая должна состояться 10 декабря, из-за пандемии коронавируса перенесли из ратуши Осло в университет.