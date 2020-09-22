Церемонию вручения Нобелевских премий отменили

Взгляд
22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
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Новые партии получили «золотой мандат» на выборах в Госдуму

Врио губернаторов, в том числе в таких сложных регионах, как Иркутск, одержали уверенную победу Александр Кряжев/РИА Новости
«В прошедшей кампании особенно интересна Новосибирская область. Она долго перемещалась в «красный пояс». Но после единого дня голосования «Единая Россия» взяла реванш», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. По прошествии недели после выборов в регионах, можно говорить об уверенных победах единороссов, появлении новых оппозиционных игроков и о фиаско старой несистемной оппозиции. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского фавипиравира. Подробности...

Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 22 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Церемонию вручения Нобелевских премий отменили

    22 сентября 2020, 17:44

    Текст: Елизавета Булкина

    Традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме отменили из-за пандемии коронавируса, сообщил Нобелевский комитет.

    «Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали», – передает заявление организации РИА «Новости».

    Церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля Швеции.

    Ранее сообщалось, что церемонию вручения Нобелевской премии мира, которая должна состояться 10 декабря, из-за пандемии коронавируса перенесли из ратуши Осло в университет.


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