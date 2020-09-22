Церемонию вручения Нобелевской премии мира перенесли из-за коронавируса

Церемонию вручения Нобелевской премии мира, которая должна состояться 10 декабря, из-за пандемии коронавируса перенесли из ратуши Осло в университет.

«Есть две главные причины того, почему в этом году вручение премии в ратуше отменено. В Швеции вручение других Нобелевских премий, которое обычно проходило в стокгольмской филармонии, отменили. Мы хотим координироваться со Стокгольмом, и хотим подчеркнуть, что этот год является исключением. Поэтому нормальным будет перенести церемонию в другое место», – передает ТАСС сообщение норвежского нобелевского комитета.

Там пояснили, что второй причиной переноса церемонии является то, что при текущих ограничениях в ратуше могло собраться только 200 человек, тогда как зал там вмещает тысячу.

Ранее сообщалось, что депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. В своем письме Нобелевскому комитету о выдвижении Трампа на премию Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ.

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.