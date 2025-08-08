Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Три работника «Брянскавтодора» пострадали при атаке украинских дронов
Украинские FPV-дроны ранили троих и уничтожили автомобиль в Брянске
В Климовском районе Брянской области были ранены три сотрудника дорожной службы после атаки FPV-дронов, уничтожившей служебный автомобиль.
Украинские беспилотники атаковали населенный пункт Шамовка Климовского района Брянской области, передает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что удар был нанесен целенаправленно по бригаде работников климовского участка «Брянскавтодора». В результате атаки трое сотрудников дорожной службы получили ранения.
Богомаз отметил: «Укронацисты с помощью FPV-дронов атаковали населенный пункт Шамовка Климовского района. Целенаправленный и подлый удар нанесен по бригаде работников климовского участка „Брянскавтодора“. В результате террористической атаки, к сожалению, ранения получили трое сотрудников дорожной службы».
Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. В результате сброса взрывного устройства был полностью уничтожен автомобиль дорожной службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили тридцать украинских беспилотников самолетного типа в ночь с четверга на пятницу. В течение трех часов системы ПВО ликвидировали украинские беспилотники в шести российских регионах, включая Краснодарский край и акваторию Азовского моря.