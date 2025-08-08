На Земле началась серия геомагнитных возмущений

Лаборатория ИКИ РАН сообщила о начале длительных геомагнитных бурь на Земле

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Земле зафиксированы первые признаки прогнозируемого геомагнитного возмущения. Возмущения связаны с воздействием корональной дыры на Солнце.

В течение ближайших пяти–семи дней ожидаются колебания магнитного поля преимущественно на желтом уровне. В отдельные моменты возмущения могут выходить на красные уровни, соответствующие слабым и средним магнитным бурям.

Согласно прогнозу, ситуация будет периодически меняться – геомагнитные бури будут чередоваться с временным затишьем, и только к середине следующей недели ожидается стабилизация.

В ближайшие часы остается интрига: достигнет ли первое облако плазмы Земли или пройдет мимо.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.8.