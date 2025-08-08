Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
На Земле началась серия геомагнитных возмущений
Лаборатория ИКИ РАН сообщила о начале длительных геомагнитных бурь на Земле
В течение ближайшей недели на планете ожидаются периодические геомагнитные возмущения, связанные с корональной дырой на Солнце и возможным приходом облака плазмы.
Как сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Земле зафиксированы первые признаки прогнозируемого геомагнитного возмущения. Возмущения связаны с воздействием корональной дыры на Солнце.
В течение ближайших пяти–семи дней ожидаются колебания магнитного поля преимущественно на желтом уровне. В отдельные моменты возмущения могут выходить на красные уровни, соответствующие слабым и средним магнитным бурям.
Согласно прогнозу, ситуация будет периодически меняться – геомагнитные бури будут чередоваться с временным затишьем, и только к середине следующей недели ожидается стабилизация.
В ближайшие часы остается интрига: достигнет ли первое облако плазмы Земли или пройдет мимо.
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.8.