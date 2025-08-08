Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
ПВО России сбили 23 украинских дрона над регионами страны
ПВО России сбили 23 украинских БПЛА над регионами страны
В течение двух с половиной часов в разных регионах России уничтожены и перехвачены 23 вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Силы ПВО России сбили 23 украинских беспилотника в ряде регионов страны с 15.00 до 17.25 по московскому времени, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
В российском военном ведомстве уточнили: Уничтожены и перехвачены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 – над Брянской областью, 6 – над Калужской, 2 – над Краснодарским краем, 2 – над Орловской областью, 1 – над Курской и 1 – над акваторией Азовского моря».
Ранее в пятницу ВС России сбили 34 украинских беспилотника над шестью регионами.