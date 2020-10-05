В Минздраве объяснили значение Нобелевской премии по медицине

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2020 год, которая была присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону.

«К 40-м годам прошлого века стало понятно, что существуют два гепатита – один передается через загрязненную пищу или воду, другой – через кровь», – написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в 1960-х Барух Блумберг разработал метод диагностики вируса гепатита В, что позволило принципиальным образом улучшить безопасность донорства крови. Однако, как оказалось, хотя внушительная часть случаев гепатитов исчезла при гемотрансфузии, часть все же осталась. Изучением их и занялся Харви Алтер из Национальных институтов здоровья США. Он установил, что есть еще один инфекционный агент, имеющий характеристики вируса (ни А, ни В).

«Майкл Хоутон, работавший в одной из фармкомпаний, создал коллекции фрагментов ДНК, найденных в крови зараженных шимпанзе. В последующем один из них удалось идентифицировать как новый РНК-вирус, относящийся к семейству флавивирусов. Новый вирус получил название гепатита С», – сказал замминистра здравоохранения.

Он отметил, что после этого оставался вопрос того, насколько именно этот вирус может быть ассоциирован с гепатитом.

«Исследователь Вашингтонского университета Чарльз Райс. Собственно, это он и доказал, используя методы генетической инженерии. Эти исследования позволили разработать тест-системы, а также лекарства от гепатита С», – добавил Салагай.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону.