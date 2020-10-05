На акции протеста в Бишкеке начались ожесточенные стычки с милицией

В ходе акции протеста в Бишкеке, вызванной недовольством результатами парламентских выборов в Киргизии, начались ожесточенные стычки митингующих с милицией. Оцепивших центральную площадь столицы республики силовиков забрасывают камнями.

По данным «Sputnik Кыргызстан», в ходе митинга ранение получил один из лидеров киргизской партии «Ата Мекен» и нынешний депутат Жанар Акаев.

Корреспондент РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев передает, что на площади есть несколько раненых среди митингующих. Медики оказывают им первую помощь.

Протестующие рассредоточились, столкновения с милицией происходят по всему центру киргизской столицы. Силовики оттесняют митингующих, но те активно сопротивляются.

Протесты проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, куда вышли около 2 тыс. человек – сторонников партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Милиция применила слезоточивый газ, в ход идут светошумовые гранаты, резиновые пули. Участники акции при этом пытаются оказать сопротивление, бросая в милиционеров камни.

Вечером сотрудники милиции оттеснили протестующих с центральной площади Бишкека.

Напомним, семипроцентный барьер по результатам выборов в парламент республики преодолели четыре партии: «Биримдик» (24% по итогам подсчета результатов с 99,3% избирательных участков), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%). Явка на выборах превысила 56%.

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