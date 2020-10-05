Силовики очистили центральную площадь Бишкека от митингующих

Сотрудники милиции Киргизии оттеснили с центральной площади Бишкека участников проходившего в понедельник митинга против итогов парламентских выборов.

Митингующие были вытеснены на прилегающие к площади улицы, где их преследуют сотрудники милиции, активно применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает ТАСС.

В настоящее время столкновения между спецназом и участниками акции продолжаются на улицах в центре города, однако постепенно митингующих оттесняют из центра.

В минздраве республики сообщили, что при разгоне протестующих ранения получили двое полицейских. По предварительным данным, их закидали камнями.

Сотрудники МВД применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники акции при этом пытаются оказать сопротивление, бросая в милиционеров камни.

Протесты проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, куда вышли около 2 тыс. человек – сторонников партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Милиция применила слезоточивый газ, в ход идут и светошумовые гранаты.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендовали 16 партий. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии: «Биримдик» (24% по итогам подсчета результатов с 99,3% избирательных участков), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%).

Явка на выборах превысила 56%. За ходом голосования в Киргизии следили более 270 наблюдателей из 43 государств и 33 международных организаций.

Востоковед Нелли Семенова в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредила об угрозе «белорусского сценария» в Киргизии.