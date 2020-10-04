Киселев предложил судить Навального за клевету

Телеведущий Дмитрий Киселев призвал судить блогера Алексея Навального за клевету, когда тот вернется в Россию.

«Когда Навальный вернется в Россию, его нужно судить за клевету», – написал Киселев в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках следствия «нужно изучить еще раз все хорошенько, запросив опять же документы из клиники Charite». «Цель процесса – установление истины. Вот вам и расследование, которого столь остро требуют европейцы. Навальный, домой!» – добавил телеведущий.

Напомним, Навальный обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» – блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.

Кроме того, МИД ФРГ отказал посольству России в консульском доступе к блогеру Алексею Навальному.

В свою очередь в МИД России напомнили, что не получила отклика и инициатива руководителей депутатских «групп дружбы» в Госдуме и бундестаге о проведении «конструктивного и беспристрастного расследования» инцидента.

Тем временем в Германии заявили о связи возможных санкций против России с выводами ОЗХО. До этого Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.