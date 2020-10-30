Украина заявила о миновавшей угрозе приостановке безвиза с ЕС

Приостановка безвизивого режима с Евросоюзом больше не угрожает Украине, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«После вчерашних решений СНБО и кабмина я убежден, что вопрос временной приостановки действия безвизового режима с ЕС снят с повестки дня», – передает его слова РИА «Новости».

Режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, заработал 11 июня 2017 года.

В четверг представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в письме вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что у Европейской комиссии появились достаточные основания «для начала запуска механизма временной приостановки действия безвизового режима». Поводом для этого стало решение Конституционного суда Украины (КСУ), отменившего часть закона «О предотвращении коррупции».