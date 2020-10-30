Полицию Франции решено усилить жандармами-резервистами

После теракта в Ницце на службу во французскую полицию решили призвать 3,5 тыс. жандармов-резервистов, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Совет безопасности принял решение усилить бдительность. 3,5 тыс. жандармов-резервистов будут призваны в поицию, начиная с понедельника они будут в распоряжении префектуры», – написал министр в Twitter.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.