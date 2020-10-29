Макрон выступил с заявлением после теракта в Ницце

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение в Ницце и убийство трех человек террористической атакой. Он сообщил, что после нападения в этом городе мобилизуют дополнительное число военных.

«В очередной раз наша страна подверглась исламистской террористической атаке. Сегодня утром в базилике Нотр-Дам в Ницце погибли трое наших граждан», – заявил Макрон, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах будет усилен. «Мы защитим все места культа, в частности, церкви, чтобы праздник Святых прошел должным образом», – заявил французский президент. «Мы защитим также наши школы после школьных каникул», – пообещал он.

Французский лидер прибыл в Ниццу через несколько часов после трагедии. Его сопровождают глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Напомним, в четверг вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. До этого, 16 октября, под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.