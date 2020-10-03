Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

В Нагорном Карабахе были сбиты три самолета ВВС Азербайджана, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Степанян сообщила в Facebook, что «в районе 08.25 (07.25 мск) на южном направлении был поражен самолет противника», затем «в 08.46 (07.46 мск) (...) были сбиты еще два самолета противника».

Ранее минобороны Армении заявило о наступлении ВС Азербайджана в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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