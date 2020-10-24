Эксперт оценил серьезность «главного оружия США против России»

Какими бы замечательными качествами ни обладал американский истребитель, он не сможет преодолеть многоуровневую интегрированную систему ПВО России, прокомментировал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев сообщение корпорации RAND об F-35, как «главном оружии против РФ».

«Ситуацию же надо подогреть: мы сделали супер-пупер оружие, нам нет равных, а на самом деле зачастую за конечный результат выдаются промежуточные испытания, сырые машины, над которыми еще работать и работать», – высказывает свое мнение бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

Напомним, в субботу американский стратегический аналитический центр RAND выпустил доклад, в котором истребитель пятого поколения F-35 называется «единственным самолетом, который сможет взломать оборону России в случае возможного конфликта в Европе». По уверению авторов документа, F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта».

По мнению эксперта, заявление RAND можно расценивать как рекламную работу на корпорацию Lockheed Martin с целью подстегнуть интерес к уже выпускаемому истребителю со стороны партнеров США по НАТО, а также на оборонно-промышленный комплекс в целом, чтобы госфинансирование его дорогостоящих программ, в частности, проекта следующей модификации F-35 Lightning II не снизилось при любой будущей администрации.

Заявленные сверхвозможности американского самолета эксперт оценивает скептически. «В России в последние годы создана совершенно новая интегрированная многоуровневая система противовоздушной обороны, включающая в себя как зенитно-ракетную составляющую, так и воздушно-истребительную авиацию; как мощную современную радиолокационную разведку, так и средства электронного подавления аппаратуры противника. Это «щит» такой крепости и глубины, который не пробить самым острым «мечом», – заверил Бижев.

Среди последних составляющих этого «щита» он назвал С-400 В4, который проходит сейчас испытания. В нем, по словам эксперта, учтены те ударные возможности, которые несут американские истребители пятого поколения.

«Да, F-35, судя по предварительным данным о нем, это серьезный самолет, но к каким ухищрениям ни прибегай – физические качества летящего тела и форму его радиолакации все равно не изменишь, значит, его можно обнаружить и сбить, сколько бы их к нам ни летело», – говорит Бижев. По его свидетельству, автоматизированная система передачи данных, новые навигационные станции обнаружения, которые были внедрены в войсках ПВО России в последние пять лет, значительно ускорили весь процесс – от «засечения» самолета-нарушителя до его поражения. Кроме того, собеседник указал на совершенствование истребительной авиации России.

«У нас не было пока возможности провести воздушный бой с F-35 даже на симуляторе, мы не знаем всех качеств этого самолета, – признается Бижев, – но можем экстраполировать опыт проведения таких состязаний между самолетами четвертого поколения: F-15 и Су-27, в котором американские истребители проиграли по всем параметрам. Учитывая то, что наша машина пятого поколения Су-57 уже проходит заключительные этапы доработок и вскоре станет на крыло, то и здесь американцы вряд ли получат существенное преимущество», – полагает эксперт.

«В любом случае трактовать американский истребитель как некий консервный нож, который вскроет нашу оборону подобно консервной банке, – слишком хвастливо с их стороны», – говорит генерал-лейтенант. «Наша противовоздушная оборона сегодня такова, что все, кто хочет на нас напасть с воздуха, могут лет 10-15 передохнуть», – подытожил бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ.

Напомним, F-35 – истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, стоит в небольшом количестве на вооружении ряда их союзников. При этом Турцию уже исключили из программы производства американских истребителей F-35, за использование российского комплекса С-400.

Программа Joint-strike Fighter – JSF (Общевойсковой ударный истребитель), породившая F-35, получила первые импульсы к развитию еще тогда, когда был СССР, а боеготовность первых авиачастей была достигнута только в 2015 году.

Газета ВЗГЛЯД уже рассказывала о том, как США готовят прорыв в создании боевой авиации с самолетом шестого поколения по программе NGAD – Next Generation Air Domination .Ранее сообщалось, что проект Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошелся примерно в 1,5 трлн долларов, став самым дорогой программой производства вооружения в истории.