Медведев указал на повторение в мире сценария свержения властей под прикрытием «демократии» В США назвали главное оружие против России 24 октября 2020, 12:37

Фото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw

Текст: Наталья Ануфриева

Истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолетом, который сможет противостоять России в случае возможного конфликта в Европе, следует из доклада американского стратегического аналитического центра RAND. Американские эксперты уверены, что «возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения», передает РИА «Новости». По их мнению, в случае боевых действий, F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта». Таким образом, страны альянса, подписавшие контракт на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя, считают в организации. F-35 – истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, стоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 трлн долларов – это самая дорогая программа производства оружия в истории. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовят прорыв в создании боевой авиации.

