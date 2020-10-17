Азербайджан показал на видео уничтожение армянских С-300

Азербайджанское минобороны разместило видеозапись, на которой запечатлен удар по позициям принадлежащего Армении зенитно-ракетного комплекса С-300.

Минобороны республики заявило, что ЗРК удалось ликвидировать, передает РИА «Новости».

Сам ролик был снят при помощи беспилотника, но где и когда был нанесен удар, не уточняется.

В субботу Ереван сообщал о сбитых над Арменией азербайджанских беспилотных летательных аппаратах. Баку заявлял, что азербайджанским военным удалось уничтожить принадлежащую Армении реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».

17 октября по всей линии фронта в Нагорном Карабахе зафиксированы интенсивные боевые действия.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.