Президент Карабаха сообщил об интенсивных боях на всей линии фронта

Боевые действия ведутся в субботу на всей линии фронта карабахского конфликта, сообщил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

«Сегодня боевые действия продолжаются интенсивно почти на всей линии обороны. Особенно тяжело было на южном направлении. Армия обороны блестяще выполняет свою боевую задачу, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике», – написал Арутюнян в Facebook.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.