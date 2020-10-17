Азербайджан сообщил об уничтожении армянской установки «Град»

Азербайджанские военные уничтожили принадлежащую Армении реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», сообщило минобороны республики.

«В ходе боев на Агдере-Агдамском направлении фронта одна реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» вооруженных сил Армении, подвергшая обстрелу позиции наших подразделений, была уничтожена», – цитирует сообщение РИА «Новости».

До этого в субботу Ереван сообщил о сбитых над Арменией азербайджанских беспилотных летательных аппаратах.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением и пообещал ответные меры на действия Армении. По данным помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад», погибли 13 человек, ранения получили 52 человека.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.