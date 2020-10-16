Постпредство России при ЕС сочло граничащими с абсурдом санкции из-за Навального

Обоснование решений ЕС при введении антироссийских санкций из-за Алексея Навального граничит с абсурдом, в нем нет даже упоминаний о каких-либо доказательствах, говорится в заявлении постпредства России при ЕС.

«Обоснование решений ЕС (по санкциям – прим. ВЗГЛЯД) не выдерживает никакой критики и граничит с абсурдом. В нем, естественно, нет даже упоминаний о каких бы то ни было доказательствах. Мы считаем совершенно неприемлемым присвоение Евросоюзом себе полномочий ООН для покрытия своих политических целей», – приводит ТАСС текст заявления.

Миссия ЕС подчеркнула, что действия Брюсселя «не останутся без ответа».

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в санкционный список высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля.