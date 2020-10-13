Лавров рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН

Россия согласовывает с партнерами повестку саммита «пятерки» Совета безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания), рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы рассчитываем, что как только санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, такой саммит состоится. Пока мы находимся в контакте с нашими партнерами, согласовываем и концепцию саммита и его повестку дня, включая элементы возможных итоговых договоренностей», – передает слова министра РИА «Новости».

Как подчеркнул Лавров, сейчас от лидеров стран как никогда требуются мудрость, дальновидность и политическая воля, и эти качества должны проявить именно лидеры «пятерки» стран – постоянных членов Совбеза.

Напомним, 23 января на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН.