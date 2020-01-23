Путин предложил провести встречу лидеров пяти стран-членов СБ ООН

Президент Владимир Путин заявил, что Россия, Китай, США, Франция и Великобритания в 2020 году могут провести встречу глав государств, на которых будут обсуждать мировые проблемы.

Российский лидер подчеркнул, что разобщенность может привести к страшным последствиям, он предложил пяти членам СБ ООН провести совместное мероприятие по безопасности, передает РИА «Новости».

«К сожалению, сегодня память о войне, ее уроки и наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

По его словам, долгом современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей является защита доброго имени «живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников».

Путин подчеркнул, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой войны. Глава государства отметил, что нельзя пропускать первые ростки шовинизма и антисемитизма.

В четверг Путин прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. Он уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, открыл памятник героям блокадного Ленинграда. Также ожидаются переговоры с президентом страны Реувеном Ривлином.