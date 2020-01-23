Путин открыл памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Они перерезали ленточку, открыв монумент, передает РИА «Новости».

Памятник находится в центре Иерусалима, он представляет собой стелу высотой девять метров и весом 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это один из крупнейших мемориалов в Израиле.

В основе художественного решения – образ свечи, на монументе выбита бронзовая надпись «Помни живых и павших, смертью смерть поправших».

На плите у подножия монумента написано: «Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около 2 млн мирных жителей и защитников Ленинграда».

Стоимость проекта – более 2 млн долларов. Деньги собирались спонсорами и представителями еврейских организаций со всего мира, в том числе из России.

В четверг Путин прилетел в Израиль, где встретился с Нетаньяху. Он также проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также примет участие в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

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