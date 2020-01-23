Путин и Нетаньяху начали переговоры в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начали переговоры в Иерусалиме.

«Мы регулярно и очень плотно работаем с премьер-министром, давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдет на пользу развития наших двусторонних отношений. И конечно, у нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста», – сказал Путин на встрече с Нетаньяху.

Он поблагодарил премьера Израиля и его супругу за приглашение и гостеприимство, передает РИА «Новости».

Позже российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

Также Путин примет участие в церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти «Собибор» Леона Фельдгендлера. Кроме того, президент встретится с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства России было принято решение сократить его до одного дня.