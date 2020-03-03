Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Москвы о проведении саммита лидеров пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Президент Франции, председатель Китайской Народной Республики и вот совсем недавно президент Трамп подтвердили свое согласие и поддержку этого предложения», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров добавил, что один из вопросов саммита «пятерки» СБ ООН – недопустимость ядерной войны. Это предложено подтвердить США.

Кроме того, сообщил глава МИД, Россия надеется на скорое согласование места и времени саммита.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают провести встречу лидеров пяти стран – постоянных членов СБ ООН в Нью-Йорке.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

В Госдуме предположили, что инициированные Путиным переговоры с участием лидеров России, США, Китая, Франции и Великобритании могут породить новый формат – «Большую пятерку» (G5).